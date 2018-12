La strada però è ancora lunga serve la sponda di Bruxelles

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOLONDRA Oggi la premier Theresa May potrà andare a Bruxelles in uno stato di tranquillità molto relativa e cercare di usare la flebile legittimità ottenuta dai suoi compagni di partito per ottenere quello che le serve: una dichiarazione, un addendum, un codicillo che rassicuri i deputati del DUP, gli unionisti irlandesi, e faccia sì che si decidano a votare l'accordo raggiunto con la Ue sulla Brexit, rassicurati del fatto che la clausola di salvaguardia per evitare il confine fisico tra Irlanda e Irlanda del Nord non rischia di...