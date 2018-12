CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAPARIGI I ragazzi sono in ginocchio, alcuni seduti, accucciati, il più piccolo ha 12 anni il più grande venti, sono decine - 153, si saprà dopo - hanno le mani incrociate dietro alla testa china, nessuno fiata, gli zaini della scuola sulle spalle e i poliziotti in tenuta antisommossa tutti intorno. Li guardano a vista, come prigionieri di guerra. Uno si compiace: «guarda che bella classe calma». È un cortile di Val Fourré, uno dei quartieri più popolari e caldi di Mantes-la-Jolie, banlieue ovest di Parigi, a 50 chilometri...