La compagna della McGowan «Ho svelato io gli sms di Asia»

IL CASOROMA Sesso, bugie, messaggini. E un tradimento: è stata la fidanzata di Rose McGowan, compagna di battaglie di Asia Argento contro gli abusi sessuali, a diffondere gli sms privati in cui l'attrice italiana ammetteva di aver fatto sesso con l'attore Jimmy Bennett, all'epoca dei fatti ancora minorenne. La talpa è uscita allo scoperto. «Sono stata io e lo rifarei», ha twittato Rain Dove, modella e attivista americana, 26 anni, nella vita partner di McGowan che, con Asia, alla fine del 2017 aveva dato l'avvio al movimento Me Too nato...