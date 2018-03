CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEMADRID Carles Puigdemont resta recluso nel carcere tedesco di Neumünster fino al completamento dell'iter per l'estradizione in Spagna. Lo ha deciso ieri il giudice di prima istanza nello Schleswing-Holstein, dove il leader catalano è stato arrestato domenica, subito dopo aver passato la frontiera dalla Danimarca in Germania. Aveva percorso 1.500 km in 21 ore da Helsinki per tornare alla sua residenza di Waterloo e sottrarsi, almeno fino al suo ritorno nel garantista Belgio, al mandato di cattura europeo, spiccato dall'autorità...