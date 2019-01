L'ombra della violenza sul voto Ue adesso può penalizzare i sovranisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIROMA L'odio lo rincorreva e il coltello che lo avrebbe ferito a morte fendeva il tempo che gli restava già nel 2009, quando al Guardian di Londra, uno dei fogli della sinistra europea, consegnò una volta per tutte la risposta a quanti gli chiedevano perché non si munisse di scorta nei pubblici eventi: «Quelli che mi chiedono perché non ho guardie del corpo pensano che il potere consista nell'avere una scorta. Io sono un europeo, la mia natura è essere aperto». IL MANIFESTOIl manifesto politico di Pawel Adamowicz era tutto qui,...