L'INIZIATIVALONDRA Mentre Theresa May torna a guardare a Bruxelles in cerca di «rassicurazioni» per convincere Westminister a votare la sua Brexit, con grande pragmatismo molti parlamentari di ogni schieramento stanno unendo le forze per evitare che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea avvenga con la caduta libera del no deal. Sono 213 i deputati che hanno scritto una lettera per chiedere alla premier di evitare a tutti i costi lo scenario più negativo, quello di un mancato accordo con Bruxelles sui termini dell'uscita ormai...