CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APERTURAROMA Cade uno degli ultimi «tabù» - come lo ha definito il capo della Polizia, Franco Gabrielli - rimasti tra le forze dell'ordine: anche le agenti donne potranno scendere in piazza con i colleghi uomini per garantire l'ordine pubblico nelle manifestazioni. Le prime dieci da domani saranno inserite in sei dei 15 reparti mobili presenti nelle città italiane. L'annuncio lo ha dato lo stesso Gabrielli ad un convegno.La norma attuale prevede letteralmente che ai reparti mobili sia assegnato personale «prevalentemente» di sesso...