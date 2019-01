Il sindaco di Danzica non ce la fa «Questo è un omicidio politico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMOSCA Choc, incredulità, sgomento. Pawel Adamowicz, uno dei politici polacchi più popolari, è stato accoltellato a morte su un palco durante una manifestazione di beneficienza nella sua città natale, Danzica. A nulla sono valsi i tentativi disperati dei medici, durati per ore, per salvargli la vita. L'assassino - già noto alle forze dell'ordine ed appena rilasciato dopo aver espiato una pena detentiva per aver commesso quattro rapine - è stato subito arrestato. Durante l'aggressione, ripresa dalle telecamere delle televisioni,...