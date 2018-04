CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITRATTONelson la chiamava Zami ed è stata non solo sua moglie, la seconda, la sua travolgente passione per 38 anni, anche e forse più nei 27 trascorsi lontano da lei e dalle due figlie nel carcere di Victor Verster quando la sognava e le scriveva ardenti epistole d'amore. Winnie Mandela nata Madikizela, si chiamava in realtà Nomzano, che nella lingua xhosa significa dalla vita difficile. A 81 anni è morta, portando nella tomba l'ambiguità misteriosa della sua personalità amata e odiata, osannata e disprezzata, controversa ma...