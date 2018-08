Il doppio sgarbo di Donald a McCain: niente «eroe» e solo due giorni di lutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICANEW YORK È stato l'unico a non voler citare la parola eroe. Nel reagire alla morte del senatore John McCain, deceduto per cancro al cervello, Donald Trump si è limitato a un arido tweet. «Le mie più sentite condoglianze e il mio rispetto vanno alla famiglia del senatore John McCain, i nostri cuori e le nostre preghiere sono con voi», ha scritto il presidente nonostante i consiglieri suggerissero una dichiarazione ufficiale che facesse menzione del passato eroico del senatore dell'Arizona ed ex candidato alla presidenza nel...