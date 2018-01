CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRAN BRETAGNAHARRY E MEGHANVOLANO IN CLASSEECONOMICA Il principe Harry e Meghan Markle hanno volato da Londra a Nizza in classe economica sulla British Airways per una breve vacanza a Capodanno. La loro scelta sobria ha avuto grande risalto sui media del Regno Unito sebbene i due promessi sposi avessero al seguito le guardie del corpo. Non solo, per evitare di avere altri passeggeri intorno avevano scelto i posti in fondo all'aereo, vicino al bagno, e avevano prenotato anche le file vicine a loro. Tutte queste precauzioni, dovute a ragioni di...