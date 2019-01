Fuga di gas, esplode boulangerie: 3 morti Ferita italiana 24enne al lavoro in un hotel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEPARIGI Era il momento della colazione, il momento di massimo lavoro per Angela, che da qualche settimana fa la cameriera all'Hotel Mercure, il tre stelle della rue de Trevise, a due passi dalle Galéries Lafayette e dalla place de l'Opéra. Il primo lavoro a Parigi per lei dopo la laurea a Roma in Arte e Scienze dello Spettacolo: intanto studiare il francese, prima di trovare qualcosa di meglio, magari come animatrice. L'esplosione l'ha presa in pieno. Come una bomba, e poi l'onda d'urto, come un terremoto. Nella Parigi che teme il...