Esplode il Vesuvio del Guatemala, decine di vittime

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIASale ancora in modo drammatico il bilancio delle vittime dell'eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala: potrebbero essere oltre 50. Secondo informazioni dei media locali, ancora non confermate ufficialmente, infatti, almeno altri 29 corpi senza vita sono stati ritrovati nella località di San Miguel de los Lotos, sepolta dalle ceneri del vulcano, dove erano già stati rinvenuti 18 cadaveri. Molti i dispersi.L'eruzione, la seconda del 2018, si è comunque conclusa, e il vulcano è «tornato alla sua attività eruttiva normale», ma...