Escalation Venezuela Maduro e Trump evocano la guerra `

LA CRISIROMA Nella situazione venezuelana non è da escludere un intervento militare da parte degli Stati Uniti. Donald Trump scopre le carte, confermando un messaggio che aveva anticipato fra le righe nelle scorse settimane. L'impiego delle forze armate «è un'opzione», ha ammesso il presidente degli Usa in un'intervista a Cbs News, non chiarendo però quali potrebbero essere gli interessi per la sicurezza nazionale Usa tali da giustificare un intervento di Washington. «Non posso dire quali sono. Ma certamente c'è qualcosa, è...