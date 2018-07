Crimea russa e sanzioni Trump apre a Putin Ma l'Europa non ci sta `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERTICEMOSCA È bastato un «vedremo», pronunciato da Donald Trump sull'Air Force One davanti alla stampa americana, per provocare lo scompiglio in Europa centro-orientale. Il capo della Casa bianca incontrerà per la prima volta in un summit bilaterale Vladimir Putin, lunedì 16 luglio a Helsinki. Ed in quella sede - viene ipotizzato dai mass media sulla base di quanto affermato dal presidente Usa anche a margine del recente G7 canadese - potrebbe decidere di revocare le sanzioni contro la Russia ed anche di riconoscere l'annessione della...