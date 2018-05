Corea del Nord, Trump gela le attese del mondo «No al vertice con Kim» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONENEW YORK «Caro signor presidente, per il nostro bene reciproco e a danno del resto del mondo il nostro meeting non avrà luogo». Donald Trump ha cancellato l'incontro del 12 giugno a Singapore con Kim Jong un. Lo ha fatto con una lettera che ha una forte impronta del suo stile oratorio, e che come i suoi discorsi oscilla tra un improbabile corteggiamento del leader coreano: «Sentivo che uno splendido dialogo si stava sviluppando tra noi due», e la minaccia più brutale dell'annientamento: «Le nostre armi sono talmente potenti...