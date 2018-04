Coperta statua di Epaminonda per non irritare i musulmani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAGENOVA Tuoni e fulmini sulla copertura dei genitali di Epaminonda, politico e militare nato nel 418 avanti Cristo nella polis greca di Tebe (grande rivale di Atene), la cui statua campeggiava poco lontano dalla sala del teatro scelta per la cerimonia del tè a Cairo Montenotte (Savona) in occasione di un convegno sul dialogo interreligioso organizzato dalla Confederazione islamica italiana con la Federazione islamica ligure.I musulmani hanno coperto la statua (tra l'altro, il corpo non era nudo ma aveva l'inguine già coperto dal...