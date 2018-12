Brexit, stop ai cittadini Ue E Corbyn offende la May

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLONDRA Le porte del Regno Unito del dopo-Brexit saranno aperte solo per un anno a chi ha poche qualifiche: più a lungo gli immigrati di tutto il mondo, Unione europea compresa, non potranno restare, almeno fino al 2025. In compenso per medici, ingegneri e altri lavoratori qualificati di tutto il mondo non ci sarà più l'attuale tetto di 20.700 all'anno, anche se per tutti varrà un requisito minimo di stipendio di 30mila sterline, ossia circa 33mila euro. Nessun visto ma, forse, un'autorizzazione elettronica di viaggio sarà invece...