Brexit, May supera la sfida «Ma non mi ricandiderò»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONELONDRA Con duecento voti a favore, la premier Theresa May ha ottenuto la fiducia del 63% suo partito: per un anno sarà blindata a Downing Street, non potranno esserci altre fronde con questa modalità nei suoi confronti. Un bene, nonché la riconferma della straordinaria resilienza di una premier che è stata data per finita innumerevoli volte in due anni e mezzo. Ma con 117 deputati che hanno votato contro la loro leader, la vita della premier nel suo percorso verso la Brexit si preannuncia difficile, visto che non ha una...