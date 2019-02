Brexit, è allarme caos per il no deal Pronto un piano per salvare la Regina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLONDRA La regina potrebbe addirittura andare via da Londra in caso di no deal. Da una parte, con madre e padre che si rifiutarono di lasciare la capitale britannica perfino sotto i bombardamenti tedeschi, è difficile che basti una Brexit e qualche scontro in città per convincere la sovrana ad abbandonare la popolazione nel momento del bisogno. Dall'altra le immagini di Elisabetta II che cammina accanto a un elegantissimo Daniel Craig-James Bond prima di salire su un elicottero sono scolpite nell'immaginario collettivo e la memoria...