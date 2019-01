Brasile, si apre l'era Bolsonaro «Cambierò il destino del Paese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIA«Questa è la nostra bandiera, che non sarà mai rossa! Se necessario, sarà versato sangue per mantenerla verde e gialla». Dopo una lunga cerimonia di insediamento, Jair Bolsonaro, alza la bandiera brasiliana e saluta così i sostenitori riuniti a Brasilia per assistere alla proclamazione del nuovo Presidente della Repubblica. IL TONONel primo giorno da Presidente, Bolsonaro, eletto con 58 milioni di voti e che governerà fino al termine del 2022, ha confermato le aspettative che circondano il suo governo. Non ha risparmiato...