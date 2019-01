Bezon, ecco la ragione del divorzio: una conduttrice tv

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Probabilmente non sarà più l'uomo più ricco del mondo. Non almeno dopo che la sua signora McKenzie avrà rivendicato davanti al giudice la metà del patrimonio da 137 miliardi di dollari. Ma Jeff Bezos, dopo 25 anni e 4 figli, aveva un motivo preciso per abbandonare il tetto coniugale: un'avvenente quarantanovenne, Lauren Sanchez, formosa moglie del suo amico Patrick Whitesell, uno degli agenti più potenti di Hollywood. A rivelare la relazione del patron di Amazon è il National Enquirer, il tabloid vicino a Donald Trump, la cui allergia...