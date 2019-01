Basta divorzi all'insaputa delle mogli Le saudite lo scopriranno con un sms

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEMeglio una comunicazione via sms piuttosto che non sapere nulla ed essere derubate. Ed è così che d'ora in poi in Arabia Saudita le donne saranno avvisate, tramite messaggio sul cellulare, quando il marito chiederà il divorzio. E se nella nostra società la decisione lascia perplessi, a Riad viene considerata come una svolta a favore dei diritti della popolazione femminile e salutata come una nuova (ennesima) riforma sociale promossa dal giovane erede al trono, Mohammad Bin Salman, che punta a essere ricordato come l'artefice...