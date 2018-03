Arnaud, eroe francese «Sapeva di morire lo ha fatto per la patria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCOPARIGI Non ha avuto bisogno di aspettare la conferma, Nicole Beltrame, non ha avuto bisogno di sapere il nome di quel gendarme che si era consegnato come ostaggio al terrorista per proteggere i civili: ha capito subito che quel gendarme era suo figlio. «Ho capito subito che era Arnaud. Difendere la patria era la sua ragione di vita. So quello che direbbe adesso: ho fatto il mio lavoro, mamma», ha detto ieri, parlando velocemente, come per scacciare qualsiasi retorica, quando è arrivata all'ospedale di Carcassonne. Forse appena in...