Ambasciatore sparito, fallito blitz di Kim

IL CASOROMA Servizi segreti di almeno cinque Paesi indagano sulla rocambolesca fuga da Roma dell'ex facente funzioni di ambasciatore della Corea del Nord in Italia, Jo Song-gil. Sparito all'inizio di novembre come primo disertore eccellente nordcoreano dopo la defezione del n. 2 a Londra, Thae Yong-ho, nel 2016, Yo potrebbe trovarsi negli Stati Uniti grazie alla protezione in un primo momento dei servizi italiani (giustificata dalla violazione dei diritti umani nel Paese del dittatore Kim Yong-un), la consegna ad agenti americani e il...