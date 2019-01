Zuckerberg: integrati entro l'anno Whatsapp, Instagram e Messeger

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANONEW YORK Whatsapp, Instagram e Facebook Messenger, integrati in una piattaforma di comunicazione comune, che permetta di scambiare messaggi indipendentemente dal social dal quale si parte. Mark Zuckerberg sta lavorando alla realizzazione di questo sogno da qualche mese, e promette di completare l'operazione entro l'inizio del 2020, ma per farlo dovrà vincere l'opposizione interna dei programmatori, molti dei quali sono già in fuga dopo l'annuncio.Per il fondatore di Facebook la manovra è la migliore risposta al calo di popolarità...