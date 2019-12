Zoppas alla guida della nuova EstEnergy

SERVIZI LOCALI

VENEZIA Giovanni Zoppas, top manager di Thelios (occhiali di lusso), alla guida di Est Energy. Nicola Cecconato jolly per tutti i cda anche in vista del rinnovo del vertice di Ascopiave.

Dopo l'accordo del luglio scorso, ieri è arrivata la firma definitiva del patto sull'energia da oltre un milione di clienti tra Hera e Ascopiave che crea il primo operatore sul gas del Nordest e uno dei primi in Italia. Il gruppo Hera, che ha il 52% di EstEnergy, arriva così a circa 3,3 milioni di clienti complessivi. La trevigiana Ascopiave acquisisce nuovi asset nella distribuzione gas rafforzando la propria posizione nel settore e arrivando a 775.000 utenti gestiti.

Sul fronte della vendita di energia, la padovana EstEnergy sarà l'operatore per le attività commerciali nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, con oltre un milione di clienti (di cui circa 795.000 contratti gas e 265.000 contratti elettrici). Nella nuova società, valutata ex ante operazione 191,7 milioni, sono confluite sia le attività commerciali del gruppo Ascopiave (Ascotrade, Ascopiave Energie, Blue Meta e le joint venture Asm Set ed Etra Energia) e la partecipazione in Sinergie Italiane, valutate complessivamente 474,2 milioni, sia quelle di Hera Comm Nord-Est, stimate 159 milioni.

Il 52% della nuova EstEnergy è di Hera, il 48% di Ascopiave (che ha acquisito la propria quota a un prezzo di 395,9 milioni sulla base di una valutazione complessiva di 824,9 milioni). Il nuovo cda di EstEnergy è composto da 5 membri, 3 indicati da Hera e 2 da Ascopiave, in linea con il patto parasociale sottoscritto ieri. I consiglieri: per Hera Stefano Venier, Ad del gruppo bolognese; Cristian Fabbri, direttore centrale mercato e Ad di Hera Comm, che assumerà anche il ruolo di Ad della nuova EstEnergy; Isabella Malagoli, direttore generale di Hera Comm. Per Ascopiave i consiglieri sono Giovanni Zoppas, Ad della joint venture degli occhiali Thelios tra Marcolin e Lvmh, che assumerà anche il ruolo di presidente, e Nicola Cecconato, presidente e Ad di Ascopiave che dovrebbe diventare anche presidente di Ascotrade, dove entreranno anche i manager trevigiani Federico Gallina e Marco Polin. Cecconato è nominato anche consigliere di Hera Comm. Tante posizioni per presidiare quella più importante in scadenza in aprile, quella di presidente di Ascopiave. Cecconato viene dato in corsa per la riconferma in assemblea.

RIORGANIZZAZIONE

Riorganizzazione distribuzione gas: Ascopiave ha acquisito dal gruppo Hera, per 168 milioni, un perimetro di concessioni ricomprendente circa 188.000 utenti in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che confluiranno dal 31 dicembre 2019 nella società di nuova costituzione denominata AP Reti Gas Nord-Est. Grazie a questa operazione, il gruppo Ascopiave arriva a gestire circa 775.000 utenti e oltre 12.000 chilometri di rete. Come previsto, ieri il 3% del capitale di Hera Comm è stato acquisito da Ascopiave per 54 milioni e Cecconato è stato nominato nel cda. Vendita: Hera Comm ha acquisito direttamente il 100% del capitale di Amgas Blu, società di Ascopiave attiva nella provincia di Foggia con circa 50.000 clienti ad un prezzo di 42,5 milioni.

«Siamo molto soddisfatti per la positiva conclusione di questa operazione, tra le più importanti nel settore negli ultimi anni», afferma Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo di Hera. «Questa operazione ha per noi un grande rilievo strategico dichiara il presidente e Ad di Ascopiave, Nicola Cecconato . Ci consente, infatti, di rispondere a due obiettivi primari: da un lato rafforzarci nel core business della distribuzione gas e dall'altro valorizzare il nostro business commerciale mediante la costituzione di una partnership con un valido attore del mercato, compartecipiamo a una realtà che raggiunge una massa critica importante».

Maurizio Crema

