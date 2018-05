Zoppas, 5 società per controllare la San Benedetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Acqua San benedetto, la famiglia Zoppas prepara il passaggio generazionale. Pronte cinque nuove società per custodire le quote dei vari rami della dinastia. Nei giorni scorsi secondo Mf è stato depositato il progetto di scissione parziale della capogruppo Zoppas Finanziaria che controlla il 100% dell'azienda di bibite. Alla Ivory di Enrico Zoppas è passato il 24,9%. La Gmf del fratello Gianfranco detiene il 23,7%. La Maria Holding ha in cassaforte il 13,5% di Maria Teresa. La Errezeta di Renzo detiene il 22%, la Sara Holding di Sara...