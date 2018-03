Zonin, altri sequestri quasi a vuoto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCAVICENZA Manca solo la cantina privata. Per il secondo giorno consecutivo gli ufficiali giudiziari hanno proseguito la registrazione dei beni mobili sequestrabili nella villa dell'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. Tappeti, mobilio, alcuni oggetti di possibile pregio e quadri. Per un valore molto, molto lontano da quei 19 milioni che al massimo il Gup aveva autorizzato a sequestrare. Nella migliore delle ipotesi, alcune decine di migliaia di euro.La stima non tiene conto dei quadri, sui quali dovrà essere...