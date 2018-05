Zonin a caccia di un nuovo socio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VINOVENEZIA Nuovi capitali per crescere ancora all'estero e puntare anche alla quotazione in Borsa. La casa vinicola vicentina Zonin1821 sta vagliando una serie di proposte per l'ingresso di un investitore al quale riservare un aumento di capitale. Il gruppo, che nel 2017 aveva annunciato l'ambizioso progetto vinicolo «Dos Almas» in Cile e che ora potrebbe puntare anche al Sud Africa, mira a espandere e consolidare la propria presenza sui mercati esteri, nei quali si concentra l'85% del valore della produzione.A curare l'operazione da 50-70...