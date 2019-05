Zigliotto: «Il cda era all'oscuro, faceva tutto la struttura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE «Quattro anni di gogna mediatica ma non ho ancora capito di cosa sono accusato». L'ex presidente di Confindustria Vicenza Giuseppe Zigliotto si presenta puntuale all'udienza in aula bunker a Mestre insieme ai difensori, gli avvocati Manfredini. È uno dei sei imputati nel processo sul crac di Popolare Vicenza. Si è presentato per la prima volta in aula e come lui un altro degli imputati, l'ex manager Massimiliano Pellegrini. Nella pausa del processo, dopo oltre quattro ore di schermaglie legali per rinviare l'udienza e interrogatori...