Zanon (Confcommercio): «Confronto subito»

LE REAZIONI

VENEZIA La proposta Piovesana sulla Città metropolitana sta raccogliendo adesioni nel mondo imprenditoriale e politico. «Confrontiamoci per costruire assieme un Veneto più forte e competitivo interviene il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon . Le associazioni di categoria facciano squadra: è opportuno programmare al più presto un incontro per stabilire le priorità e definire il percorso, senza ricette preconfezionate. È un invito che ci sentiamo di rivolgere a tutti perché essere uniti è un valore aggiunto anche rispetto ai rapporti e all'interlocuzione con la politica».

«È il momento continua Zanon di elaborare un nuovo modello di lavoro che sia utile al Veneto, con maggiore velocità ed efficacia. Realizzare una grande Città metropolitana, la più larga e inclusiva possibile, è un processo strategico per sostenere nuove opportunità di sviluppo e di crescita delle imprese. La competizione globale si gioca sempre di più su grandi aree metropolitane e non possiamo farci trovare impreparati: se riusciremo a fare sintesi, marciando compatti, sapremo affrontare al meglio questa sfida».

LA POLITICA

Sul fronte politico, interviene il segretario regionale del PD Alessandro Bisato: «Una grande area urbana si costruisce unendo idee e risorse, rendendo efficienti i servizi di rete, aumentando e velocizzando il trasporto collettivo. Nulla di tutto questa finora è stato fatto, anzi le politiche regionali stanno portando il Veneto in direzione opposta».

«È la discussione che abbiamo bisogno di fare in questo momento - aggiunge Bisato -. Molti indicatori segnano un declino del Veneto e di tutta l'area del Nordest, sempre meno attrattiva per i giovani, con un mercato del lavoro caratterizzato fra l'altro da stipendi di ingresso molto bassi e tassi di innovazione inferiori rispetto alle aree contermini. In Italia, l'asse dello sviluppo si sta riposizionando velocemente tra Milano e Bologna e allora la vera domanda che dobbiamo porci è: che ruolo avranno il Veneto e il Nordest nel futuro prossimo? Motore di sviluppo autonomo, forza lavoro di riserva e su richiesta delle zone più avanzate in Italia e nel Centro Europa, area turistico ricreativa?». Per l'esponente democratico, «qualsiasi sia questo ruolo, resta imprescindibile la necessità di un polo urbano dove concentrare esperienze, competenze e idee che diano un senso e gambe alle scelte che faremo - conclude -. Abbiamo purtroppo perso 30 anni, ed è comprensibile per certi versi, fin tanto che le cose vanno bene gli imbonitori e gli esperti di pubbliche relazioni che guardano al consenso a breve termine difficilmente allungano il proprio orizzonte. Infatti, in Veneto non è successo».

