CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FARMACEUTICAVICENZA Zambon compra Breath Therapeutics da Sofinnova per una cifra che potrà raggiungere il mezzo miliardo. L'anticipo per la società biotech di Milano è già consistente: 140 milioni.Zambon acquisirà la società biotech nel portafoglio di Sofinnova, specializzata in terapie inalatorie advanced e first-in-class per gravi malattie respiratorie, per un controvalore massimo potenziale di 500 milioni di euro, soggetto a successivi sviluppi dal punto di vista dei regolamenti e del mercato. Sofinnova esce da Breath Therapeutics...