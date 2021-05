Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CASIVENEZIA Sicit: bene lo stop degli imprenditori vicentini della concia alla scalata dei cinesi di Syngenta. E su Acc il presidente del Veneto Luca Zaia s'impegna nel salvataggio: «Aprirò un tavolo per trovare le risorse che servono per dare prospettiva alla produzione».Non c'è solo il Covid, anche le questioni economiche premono, E il presidente veneto non si tira indietro. Prima sulla vicentina Sicit. «Il mercato regola il mercato,...