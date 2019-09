Xylella, la Corte Ue condanna l'Italia: «Doveva abbattere gli alberi malati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERDETTOROMA Il mancato abbattimento degli olivi infetti da xylella fastidiosa in Puglia e i ritardi sui monitoraggi costano all'Italia una condanna da parte della Corte Ue. Nella sentenza, che non prevede sanzioni, i giudici europei confermano che Roma non ha attuato due degli obblighi previsti dalla decisione Ue per contrastare la diffusione del batterio vegetale da quarantena sul territorio europeo. In particolare, l'abbattimento almeno delle piante malate nella fascia di 20km a Nord dell'area cosiddetta di contenimento. La Corte ha...