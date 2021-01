LE PREVISIONI

NEW YORK Le incertezze sull'andamento dell'epidemia e i ritardi nella gestione della campagna di vaccinazione, nella migliore ipotesi rallenteranno la crescita dell'economia mondiale nel 2021. Ma un fallimento delle misure di contenimento del virus potrebbe persino portare ad un secondo anno consecutivo di recessione. Il direttore della World Bank David Malpass ha illustrato ieri i dati del rapporto semi-annuale Global Economic Prospects, elaborato dagli analisti dell'istituto. La crescita del pil mondiale cade di due punti rispetto alla lettura dello scorso giugno, dal 4,2 al 4%. I paesi più ricchi ad eccezione della Cina possono aspirare ad un incremento del solo 3,3%, e gli Usa che guidano la cordata scendono ad una proiezione del 3,5%, rispetto al 4% dichiarato sei mesi fa. Diverso il discorso per la tigre asiatica, che grazie al successo della campagna per debellare il covid 19 potrà contare quest'anno su un ritorno alla scalata del primato mondiale, al passo di crescita del 7,9%. Anche l'Europa, assillata dai passi falsi nella distribuzione del vaccino fin dai primi passi, dovrà cedere parte delle aspettative di ripresa. Il pil che a giugno sembrava poter avanzare del 4,5%, viene ora stimato non oltre il 3,6%. La tendenza del ritocco in ribasso delle previsioni dura ormai da tredici anni, dall'inizio della crisi dei mutui. Il fenomeno è destinato a proseguire nel tempo, visto l'alto grado di indebitamento con il quale i paesi hanno risposto alla successione delle crisi economiche.

Fl.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

