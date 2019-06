Whirlpool, via a scioperi e assemblee per difendere la fabbrica napoletana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VERTENZAROMA Hanno già trascorso un'intera notte in fabbrica e altre ne seguiranno se la Whirlpool non farà marcia indietro nella decisione di cedere lo stabilimento napoletano e non si troveranno soluzioni adeguate per i 420 lavoratori coinvolti. Forti anche dell'appoggio degli amministratori locali (dal sindaco De Magistris al governatore della regione, De Luca) i lavoratori della Whirlpool a Napoli hanno deciso di presidiare la fabbrica di via Argine fin quando da Roma non arriveranno risposte positive. L'altra notte erano più di...