Wall Street rilancia e punta su Powell

LE TENSIONINEW YORK Il rally di ieri a Wall Street non è bastato a cambiare il bilancio. Gli indici restano ancora in corsa per archiviare il peggior dicembre dai tempi della Grande depressione. E non è poco per chi sul mercato dà un certo peso alle statistiche. Anche lo scivolone della vigilia di Natale, seguito a un week end senza precedenti per la storia dei mercati americani, tra le indiscrezioni sul licenziamento imminente del numero uno della Fed, Jerome Powell e le inusuali telefonate del segretario al Tesoro Steven Mnuchin ai...