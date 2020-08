POLITICA MONETARIA

NEW YORK Il mercato azionario e l'oro sono i due settori che escono vincenti dopo il cambio di rotta della Fed sulla politica di controllo dell'inflazione. Jerome Powell due giorni fa ha annunciato che la banca centrale degli Usa lascerà fluttuare l'aumento dei prezzi oltre quella che fino ad oggi era considerata la soglia di sicurezza del 2%. La Fed non alzerà i tassi per contrastare l'impennata, nè lo farà in presenza di una ripresa dell'occupazione. Aspetterà invece che gli eventuali rincari compensino i lunghi anni che abbiamo alle spalle, durante i quali l'inflazione si è tenuta ostinatamente sotto il 2%, a dispetto degli interventi correttivi del suo istituto.

In risposta, gli investitori hanno immediatamente cominciato a spostare i capitali dal mercato obbligazionario a quello dei titoli aziendali, convinti che i primi saranno depressi nel medio termine dall'immobilità dei tassi sul dollaro. Parte del mercato però sembra preoccupata dalla manovra, e questo spiega l'altalena che il metallo prezioso ha subito negli ultimi due giorni, e che comunque si è conclusa con un apprezzamento del 2% ieri a Wall Street. La cautela che spinge ad investire sull'oro è più che comprensibile perché Powell non ha specificato con quali mezzi intende risollevare l'inflazione. A meno di riversare fondi pubblici di portata straordinaria nell'economia nazionale e nel mercato obbligazionario, l'aiuto dovrà venire dalla politica, con azioni mirate allo stesso scopo. Ma la politica statunitense si trova in una fase di transizione elettorale dal futuro incerto. I democratici hanno già promesso di cancellare gli sconti fiscali concessi da Trump; una misura che avrebbe riflessi depressivi immediati sugli indici azionari, e i repubblicani non stanno riuscendo nemmeno a sbloccare gli incentivi per la ripresa di fronte al coronavirus.

GLI INVESTITORI

Le elezioni sono però lontane ancora due mesi, e per l'immediato emerge anche l'entusiasmo di chi vede nuovo spazio di ascesa a Wall Street. La ripresa economica dopo la pandemia è appena iniziata e dà segni di buona salute; il prossimo arrivo di un vaccino contro il Covid 19 è probabile come la frenesia di acquisti che questo scatenerebbe, e la borsa ha già annullato quasi tutte le perdite che si sono verificate lo scorso inverno. Negli ultimi due giorni la domanda di titoli è stata robusta, anche se ancora una volta concentrata sul settore tecnologico che sta diventando il nuovo padrone delle piazze finanziarie. La certezza che i tassi resteranno bassi anche in tempo di ripresa dell'economia e della occupazione dà nuovo fiato alle vele degli indici, almeno nell'attesa che la stessa Fed il prossimo mese chiarisca come intende favorire il raggiungimento degli obiettivi che ha appena fissato.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

