Wall Street, DJ a un passo da quota 30.000 in poco più di 10 anni ha guadagnato il 450%

IL RECORD

NEW YORK È una questione di giorni, forse meno di una settimana: la corsa dell'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) è destinata a spingere oltre la soglia storica di 30.000 punti, meno di due anni dopo aver superato quota 20.000, il 20 febbraio del 2017. Il listino è in ripresa dal 6 marzo 2009, quando nel buio della recessione toccò durante la giornata il punto più basso a 6.469. Ieri, in prossimità della chiusura, viaggiava a 29.310. Tra questi due vertici dell'ottovolante, la rivalutazione del listino negli ultimi dieci anni è stata del 450%. Il Dow è un paniere che raccoglie 30 tra le maggiori aziende degli Usa, e segue l'andamento delle loro azioni sui rispettivi mercati. La quasi totalità dei titoli scambia sul Nyse, ma negli ultimi anni la prevalenza delle industrie tecnologiche nell'economia statunitense ha spinto cinque aziende che scambiano nel Nasdaq (Intel, Cisco, Microsoft, Apple, Wallgreen) ad entrare nella lista. Una particolarità che il Dow condivide con il giapponese Nikkei è di calibrare il suo calcolo non in base alla capitalizzazione della società, ma al valore nominale di una singola azione, la cui somma divisa per un fattore fisso, e corretta per eventuali frazionamenti delle azioni, determina la cifra quotidiana dell'indice. Molti ritengono che questo handicap, ereditato nelle radici che contano ormai 130 anni di vita, gli impediscano di riflettere il vero peso delle aziende prese in esame, e di conseguenza di leggere il vero polso del mercato.

TERMOMETRO DEI TREND

La sua longevità d'altra parte lo ha imposto come uno strumento di misura imprescindibile per gli operatori finanziari di tutto il mondo. Il decennio della galoppata che abbiamo alle spalle ha visto un avvicendamento all'interno della lista che riflette le tendenze industriali più recenti. Ne sono uscite la Kraft, capitolata nelle mani di Heinz, la Alcoa vittima della crisi metallurgica, la Hewlett Packard sconfitta dalla concorrenza asiatica e la Bank of America, zoppicante dopo la crisi finanziaria di inizio secolo. E con loro AT&T,la Dupont, Altria e Honeywell e la General Electric, che era l'unica sopravvissuta dal listino originale del 1885. Dentro sono finite grandi assicuratrici come United Health e The Travelers; farmaceutiche e chimiche come Walgreens e DowDuPont; Apple, Cisco, Goldman Sachs e Nike. La ripresa è stata innescata dal salvataggio delle banche e dal Quantitative Easing della banca centrale negli anni di presidenza Obama. Ma è con Trump che abbiamo assistito alla volata degli ultimi 10.000 punti del Dow, a dispetto delle ripetute previsioni di una crisi in arrivo. Ancora oggi l'inversione è data per scontata: la riforma fiscale, la droga che negli ultimi due anni ha sostenuto la rivalutazione dei titoli, sta esaurendo la sua spinta, e la Fed ha un margine molto limitato su cui giocare in caso di bisogno.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

