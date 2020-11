LA REAZIONE

NEW YORK L'avvio della transizione tra Trump e Biden, l'attesa dei vaccini e di ingenti misure di sostegno per l'economia piagata dal Covid 19 e un ennesimo colpo di reni, hanno portato ieri il Dow Jones a superare la storica cifra di 30.000 punti. L'evento era atteso circa un anno fa, quando l'indice industriale della borsa di New York sembrava inarrestabile. Solo l'epidemia del coronavirus è riuscito a far deragliare il corso di Wall Street lo scorso inverno, con una caduta che a marzo era stata quasi del 30%. La marcia è comunque ripresa da allora, e l'obiettivo è stato superato ieri quasi in apertura delle trattative a Wall Street. Trump è immediatamente apparso nella sala stampa della Casa Bianca per intitolarsi il successo, ma tutta l'evidenza punta in una direzione opposta.

SINTONIA

Il mercato celebra il ritorno alla prevedibilità delle azioni del prossimo governo, confermate ieri con la scelta della ex direttrice della Fed Janet Jellen, come la Tesoriera dell'amministrazione Biden. Tra lei e l'attuale capo della Banca centrale Jerome Powell c'è perfetta sintonia, e gli investitori si sentono rassicurati. Negli ultimi giorni stanno prendendo distanza dai titoli energetici basati sull'estrazione delle risorse fossili, da quelli delle case costruttrici di armi leggere e dal patrimonio di carceri private. I tre spostamenti di capitali anticipano altrettanti probabili interventi moderatori che il nuovo governo vorrà mettere in atto nei prossimi mesi.

Flavio Pompetti

