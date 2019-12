Vongole dell'Adriatico, nuova deroga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Vongole, via libera (con riserva) di Bruxelles alla deroga per la pesca in Adriatico, salvi la flotta veneta di un centinaio di barche e i 250 addetti tra Caorle, Jesolo, Venezia, Chioggia e il Delta del Po. La commissione Pesca del Parlamento Europeo ha dato il via libera alla pesca di vongole dal diametro di 22 millimetri nel Mar Adriatico fino a fine del 2020. Lo hanno reso noto gli europarlamentari del Pd Piero Bartolo e Giuseppe Ferrandino precisando che «all'interno della Commissione pesca erano stati sollevati dubbi...