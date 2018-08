Volotea nel mirino, se i disservizi continuano stop ai voli a settembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Se continuano gli attuali disservizi e criticità e in assenza di un piano correttivo, Volotea non potrà più operare in Italia dal prossimo 15 settembre. È l'aut aut che arriva dall'Enac alla compagnia aerea spagnola. Il direttore generale dell'ente nazionale per l'aviazione civile, Alessio Quaranta, ha scritto al vettore, informando contestualmente l'omologa Autorità iberica, per evidenziare le numerose criticità riscontrate in questa prima parte della stagione estiva, che stanno comportando disagi ai passeggeri e disservizi negli...