CREDITOTREVISO I nuovi servizi digitali spingono in alto Volksbank nel gradimento dei clienti. L'istituto di credito con sede a Bolzano è stato inserito da Forbes tra le cinquecento migliori banche a livello mondiale in base all'apprezzamento dei consumatori nel 2021.La realtà altoatesina, presente nel Nordest, tra le province di Trento, Belluno, Treviso, Pordenone, Vicenza, Padova e Venezia, è la terza in Italia. La rivista economica...