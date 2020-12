L'INTERVISTA

TREVISO Volksbank punta a diventare sempre più banca del Nordest, sfruttando la leva della sostenibilità. Il cda della popolare bolzanina ha appena varato il piano industriale 2021-2023. In termini di risultati, delinea uno sviluppo dei volumi fino a raggiungere 12,3 miliardi nel 2023, con una raccolta diretta superiore a 8,8 miliardi (rispetto agli 8,2 miliardi del 2019) e crediti alla clientela prossimi a quota 8 miliardi (da 7,2). Indici di redditività e patrimoniali in miglioramento, un ritorno all'utile già dall'esercizio in corso e al pagamento del dividendo.

Alberto Naef, direttore generale da febbraio, dopo l'allargamento al di fuori del territorio d'origine dell'Alto Adige e del Trentino lanciato cinque anni fa con l'acquisizione di Popolare di Marostica e della sua controllata Banca di Treviso, continuerete l'espansione?

«Ora vogliamo dare avvio ad una fase di consolidamento, pur continuando a crescere. Il piano è focalizzato sull'incrementare la quota di mercato nelle otto province in cu siamo presenti, ma per via organica, lavorando con le risorse che abbiamo».

Oggi la banca conta 164 filiali, 92 tra Belluno, Treviso, Padova, Vicenza, Venezia e Pordenone: nessun sensibile ritocco a breve?

«Al di là delle aperture già annunciate, riteniamo di essere a posto rispetto alla rete. Naturalmente, valuteremo di volta in volta eventuali opportunità offerte dal mercato. Però, contrariamente alle aspettative sul settore bancario, il nostro è un piano coraggioso perché non prevede riduzione dei costi attraverso la riduzione di sportelli o personale».

Da dove dunque può prendere nuovo vigore questo sviluppo per linee interne?

«Innanzitutto sfruttando il rimbalzo post Covid. Gli scenari macroeconomici proiettano una crescita del Pil del Triveneto, e in particolare del Veneto, più che doppia rispetto alla media nazionale, ovvero il 2,5% rispetto all'1- 1,5%, anche grazie alla propensione all'export».

Il Veneto resta centrale nella strategia di Volksbank?

«Assolutamente. Resta un'area fondamentale per noi: qui abbiamo tre delle sei direzioni. Il Veneto è parte del dna di questa banca».

Dopo il 2019 chiuso in rosso per 84,4 milioni, il primo semestre 2020 ha segnato un utile di 6 milioni: cosa prevedete per la fine dell'esercizio?

«I 6 milioni dei primi sei mesi sono un punto di partenza, non d'arrivo. Stiamo definendo i numeri anche alla luce dello scenario attuale, ma ci aspettiamo un utile più del doppio».

Focus del piano, fin dal titolo, è la sostenibilità: oltre 2 miliardi di finanziamenti per progetti Esg (in ambiente, sociale e responsabilità d'impresa) e 3 miliardi di fondi che investono in aziende di questo tipo.

«Viviamo un cambio di paradigma. L'essere sostenibile farà sempre più parte del nostro modo di essere banca e non solo nel nostro modo di essere azienda. Proprio per permettere all'umanità di raggiungere un maggiore livello di sostenibilità sono necessari investimenti. E soprattutto qui che rientra il nuovo ruolo della banca, anche quale soggetto finanziatore e soggetto investitore».

Riguardo alla economia del nostro territorio, per il 2021, è più fiducioso o preoccupato?

«Sono prudentemente sereno: se riusciamo ad avviare un percorso di vaccinazione, al di là del tempo per completarlo, si potrà intravedere una via d'uscita e, a quel punto, per quanto critico, il quadro complessivo può andare verso una risistemazione».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

