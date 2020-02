CREDITO

VENEZIA Volksbank perde 84,4 milioni nel 2019 dopo l'azzeramento dell'avviamento ma gli indici patrimoniali migliorano. Dividendo ancora in forse e Veneto sempre più motore dello sviluppo con masse amministrate per 7,5 miliardi. Il problema resta il deciso calo del valore dell'azione rispetto all'ultimo aumento di capitale e, soprattutto, una negoziazione ancora ferma al palo.

Via libera del cda di Volksbank-Popolare Alto Adige ai conti del 2019 chiusi con una perdita di 84,4 milioni contro un utile di 34,3 milioni nel 2018. Pesa la decisione di svalutare integralmente nel primo semestre l'avviamento (99,6 milioni) generato in occasione dell'acquisto di alcuni sportelli di Banca Intesa (2008) e dell'incorporazione del gruppo Banca Popolare di Marostica (2015) che controllava anche Banca di Treviso. Il risultato netto dell'esercizio senza le rettifiche è positivo per 3 milioni, mentre nel secondo semestre l'utile è salito a 17,1 milioni. I crediti deteriorati ammontano, al netto delle rettifiche, a 259,6 milioni (- 30%). Sofferenze nette a 142,8 milioni (- 21,2%). Il Cet1 è al 12% (dal 10,4%). «Il secondo semestre conferma un importante recupero di redditività», scrive il presidente Otmar Michaeler in una lettera agli azionisti dove frena sul dividendo. Cambio della guardia in vista dal punto di vista operativo: lo storico direttore generale Johannes Schneebacher, in sella da 19 anni, se ne va: «Motivi personali», spiega asciutto. In vista ci sono nuove avventure professionali, ma oggi il top manager è concentrato sulla banca: «La gestione caratteristica è positiva e i requisiti patrimoniali sono in netto miglioramento, la perdita è frutto solo da una partita contabile - spiega Schneebacher -. I margini sulla attività caratteristica sono in deciso aumento e abbiamo ridotto decisamente l'incidenza degli Npl aumentando la loro copertura ai livelli delle migliori banche del sistema». Dividendo in vista? «Una decisione verrà presa nei prossimi giorni seguendo le disposizione della Bce», risponde il manager di 58 anni che potrebbe essere sostituito da un dirigente di Unicredit Austria.

STOP A CASSA BOLZANO

Il Veneto è il motore della crescita della Popolare dell'Alto Adige. «Il nostro marchio nell'area si sta consolidando, aumentano clienti e raccolta di circa il 5%, ormai la massa amministrata in Veneto è a circa 7,5 miliardi su un totale di 19 - spiega il direttore generale -. Ci sono ancora molti margini di sviluppo». Accantonata la fusione con la Cassa di Bolzano. «Noi non ne abbiamo bisogno e neppure loro, era una questione di opportunità non di necessità», sottolinea il manager che ricorda come la negoziazione delle azioni sulla piattaforma elettronica «gestita da un soggetto indipendente come Equita è ancora molto limitata anche se il cda ha messo a disposizione 5 milioni per le compravendite e nella prossima assemblea potrebbero essere inserite altre risorse. Gli ordini di vendita sono intorno al 2-3% del capitale». Nessuna corsa dunque. Il valore dell'azione minimo a 11,9 euro. Nel 2016 l'aumento di capitale era stato fatto a 19,2 euro. Di quotazione non se ne parla.

M.Cr

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA