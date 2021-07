Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTIROMA Nel primo trimestre dell'esercizio in corso Vodafone ha realizzato ricavi da servizi in crescita del 3,3%, sia nel segmento consumer che in quello business. I ricavi del gruppo si attestano a 11,1 miliardi, in aumento del 5,7%, sostenuti dal fatturato da servizi di Europa e Africa e da una ripresa delle vendite di cellulari dopo l'interruzione a causa della pandemia nell'anno precedente. I risultati sono sulla «buona strada per...