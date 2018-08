«Vizi su Ilva, ma la gara non è nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOCUMENTOROMA L'Avvocatura generale dello Stato ha risposto: da ieri pomeriggio il parere chiesto dal ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sulle «possibili anomalie» relative alla procedura di gara per la cessione dell'Ilva è sulla sua scrivania. Ma il ministro probabilmente non resterà particolarmente soddisfatto delle cose che leggerà: l'Avvocatura infatti nel parere elenca i principi giuridici applicabili alla materia, ma rimette al governo la scelta se quegli stessi principi sono tali da far annullare la gara, se...