Vivendi vende la quota: due miliardi da Ubisoft

VIDEOGIOCHIMILANO Vivendi vende la sua partecipazione (il 27,3% del capitale) nella società francese Ubisoft, società che sviluppa e produce videogiochi, per 2 miliardi di euro. Una operazione in accordo con la famiglia dei fondatori, i Guillemot, da tempo in conflitto con Vivendi, che recupera una parte delle azioni. Vivendi è entrata nella capitale di Ubisoft nel 2015, investendo in tre anni 794 milioni di euro. Quindi la plusvalenza è superiore ai 1,2 miliardi. Delle 30.489.300 di azioni detenute da Vivendi, 18.368.088 andranno ad...