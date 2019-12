Vivendi-Mediaset, scontro continuo

IL CASO

MILANO Non c'è tregua nello scontro tra Mediaset e Vivendi. Il consiglio d'amministrazione del Biscione, riunitosi ieri, ha esaminato la lettera dei francesi del 20 dicembre scorso, nella quale il gruppo del finanziere bretone Vincent Bolloré muoveva nuove critiche al progetto di fusione di Mediaset e di Mediaset España Comunicación e alla proposta di delibera sottoposta all'assemblea. «Invece di formulare una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, Vivendi opta per una procedura del tutto inusuale e comunque fuori termine», rileva il cda.

Mediaset «considera infondate e viziate da conflitto d'interessi le ragioni per cui Vivendi ritiene che l'attuale proposta di statuto di Mfe non persegua alcun legittimo interesse sociale e renda abusiva e dannosa per Mediaset l'intera operazione di fusione». Nel mirino di Vivendi ci sono le modifiche allo statuto della holding olandese MediaForEurope, in cui si dovrebbero fondere Mediaset e Mediaset Espana, che approderanno all'assemblea degli azionisti di Mediaset del 10 gennaio e di Mediaset Espana del 5 febbraio. La proposta di delibera, secondo Vivendi, è congegnata «in modo da far emergere solo le parziali e selettive modifiche allo statuto di Mfe». Il cda ritiene «infondate le critiche di Vivendi alla proposta di delibera e alla procedura che le società del gruppo Mediaset hanno dichiarato di voler seguire per approvare la fusione. Infatti, tale proposta non ha a oggetto l'approvazione del progetto di fusione né di un nuovo progetto di fusione, è pienamente legittima e ha ad oggetto solo limitate modifiche al progetto di statuto di Mfe» Il gruppo francese, «mentre afferma di aver investito in Mediaset oltre 1,2 miliardi da circa tre anni, dimentica che tale investimento è stato effettuato in violazione» del contratto stipulato con Mediaset l'8 aprile 2016 relativo alla cessione di Mediaset Premium. Il Biscione ribadisce che la fusione è «essenziale per il futuro del gruppo Mediaset, nonché per tutti i suoi azionisti e stakeholder» e che «la mancata realizzazione del progetto comporterebbe gravi danni per la società, in primis la perdita di importanti sinergie». Inoltre, prendendo atto delle posizioni espresse dall'avvocato generale nel procedimento pendente innanzi alla Corte di giustizia dell'Ue, Mediaset ricorda che «non vincolano la decisione della Corte, lo stesso avvocato generale conferma che la tutela del pluralismo dell'informazione può giustificare l'adozione di misure nazionali che limitano la libertà di stabilimento e che in attesa della sentenza e dell'attuazione nulla cambia in merito alla illiceità (legale e convenzionale) dell'acquisto da parte di Vivendi del 29,94% del capitale sociale di Mediaset e alle conseguenti valutazioni di Agcom».

